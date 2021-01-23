В Саратовской области за сутки зарегистрирован 251 случай коронавируса

За сутки более 250 жителей Саратовской области заразились коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области на 23 января зарегистрирован еще 251 случай коронавируса.

Всего в регионе насчитывается 41 207 зараженных и 35 640 выздоровевших. За сутки вылечились 257 пациентов.

Новые случаи в основном выявлены в Саратове — 107, Балаковском и Энгельсском районах — по 19. У 144 зараженных коронавирус протекает с пневмонией, у 95 — с признаками ОРВИ. Оставшиеся 12 больных переносят COVID-19 бессимптомно.

Кроме того, за сутки среди инфицированных 16 детей до 14 лет, семерым от 15 до 17, 91 человек старше 60 лет.

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