Четыре человека и ребенок пострадали в ДТП под Мокроусом

В Федоровском районе столкнулись Renault Megane и «Лада Ларгус»
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Федоровском районе Саратовской области вчера вечером, 22 января, случилось ДТП с несколькими пострадавшими.
- В 19:30 на 416-м км трассы Р-208 50-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Renault Megane, который вел 39-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
В аварии пострадали оба шофера, 63-летний и 34-летняя пассажиры отечественного автомобиля, а также десятилетний мальчик из иномарки. Их госпитализировали.
Пассажирке 37 лет из Renault оказали разовую медпомощь.
В иномарке пострадали водитель и мальчик
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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