Четыре человека и ребенок пострадали в ДТП под Мокроусом

В Федоровском районе столкнулись Renault Megane и «Лада Ларгус» Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Федоровском районе Саратовской области вчера вечером, 22 января, случилось ДТП с несколькими пострадавшими.

- В 19:30 на 416-м км трассы Р-208 50-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Renault Megane, который вел 39-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В аварии пострадали оба шофера, 63-летний и 34-летняя пассажиры отечественного автомобиля, а также десятилетний мальчик из иномарки. Их госпитализировали.

Пассажирке 37 лет из Renault оказали разовую медпомощь.

В иномарке пострадали водитель и мальчик Фото: ГИБДД по Саратовской области

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