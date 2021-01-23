Безработная женщина в Саратове украла из магазина продукты

В Заводском районе Саратова полиция раскрыла кражу из магазина на улице Огородная.

- Утром 22 января с заявлением пришла 43-летняя представительница торговой точки. В 19:13 неизвестная забрала из зала продукты питания на 2 790 рублей и не заплатила, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Стражи порядка возбудили дело и задержали ранее судимую за кражу и организацию притона 31-летнюю женщину.

Похищенные продукты она продала неизвестному, а деньги потратила. Ей выписали подписку о невыезде.

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