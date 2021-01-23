В Балакове разыскивают женщину в черной меховой шапке

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В Балакове Саратовской области неделю разыскивают 58-летнюю Татьяну Плынину с возможной потерей памяти.

Как сообщили в отряде волонтеров «ЛизаАлерт», женщина пропала 16 января.

Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие.

На момент пропажи Татьяна была одета в черную куртку с меховым воротником, как на фото, черные леггинсы, коричневые высокие сапоги, черную меховую шапку.

Если вы видели эту женщину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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