Безработный саратовец украл из магазина розовый iPhone

В Заводском районе Саратова из магазина в торговом центре на улице Орджоникидзе украли смартфон.
- Вечером 17 января с заявлением обратилась 26-летняя продавец. Неизвестный забрал с прилавка iPhone 8+ за 25 тыс. рублей в розовом корпусе, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили дело и задержали 24-летнего безработного и ранее не судимого парня. Он продал смартфон неизвестному.
Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.
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