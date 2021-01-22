Задержан координатор штаба Навального в Саратове

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В Саратове задержан Дмитрий Цибирёв, координатор регионального штаба Алексея Навального.

Об этом сообщили в группе штаба в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что его отвезли во Фрунзенский отдел полиции из-за призывов собраться на незаконную акцию.

Напомним, призывы к несовершеннолетним к участию в несанкционированной акции 23 января являются незаконными. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким таким фактам. Об ответственности за участие в несанкционированных акциях предупреждает и ГУ МВД Саратовской области.

- Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов, — заявили в ведомстве.

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