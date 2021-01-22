Три человека погибли в столкновении ВАЗ-2114 и Datsun под Саратовом

Авария произошла на трассе в Саратовском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовском районе три человека погибли в автоаварии.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, это произошло на 317-м километре трассы Саратов — Балашов.

В 19:50 там столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Datsun. Оба водителя и пассажир отечественной легковушки погибли на месте.

Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Оба водителя и пассажир погибли на месте Фото: ГИБДД по Саратовской области

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