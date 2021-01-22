Панков: Инициатива Володина поможет обеспечить комфорт жителям

Новые троллейбусы выйдут на маршрут

Депутат Государственной думы России Николай Панков прокомментировал возможность закупки новых троллейбусов для Саратова, о которой ранее сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Считаю, очень важно, что парк СГЭТ будет обновляться троллейбусами энгельсского производства. Такая инициатива Вячеслава Володина поможет обеспечить безопасность и комфорт жителей. А также поддержать одно из ведущих промышленных предприятий области. Много раз был на «Тролзе», встречался с коллективом. Знаю, сколько сделал спикер для того, чтобы там было создано современное производство. Чтобы работникам были погашены долги по зарплатам. А у завода были заказы — высокотехнологичные модели троллейбусов. Эти новые машины теперь будут ездить и по саратовским улицам, — написал Панков.

Николай Панков встречался с коллективом "Тролзы"

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