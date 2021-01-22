В Саратов могут прийти троллейбусы «Адмирал»

В Саратове продолжают развивать городской электротранспорт при поддержке председателя Государственной думы России Вячеслава Володина.

В группе сторонников Володина в Instagram опубликовано видео, на котором спикер Госдумы рассказал о планах по развитию СГЭТ.

Уже в 2021 году будут закуплены 24 новых троллейбуса по программе лизинга. Они должны появится на улицах Саратова уже осенью, предварительно, на маршрутах №5 и 15. Сейчас пассажиры уже заметили существенное обновление парка пришедшими из Москвы троллейбусами — всего прибыло 90 машин.

- В прошлом году сделали все для того, чтобы наши троллейбусы, которым много лет, были заменены троллейбусами более молодыми. Это решение позволило нам временно, но улучшить состояние подвижного состава. В этом году мы выходим на решение обновления городского электрического транспорта за счет новых троллейбусов, которые постараемся закупить в Энгельсе, чтобы это были последние модели «Адмирала». Но стоимость их будет для области всего 40%, а остальные 60% будут компенсированы за счет средств федерального бюджета. Мы постараемся сделать все для того, чтобы до октября троллейбусы поступили в город и дальше уже эксплуатировались на маршрутах 5 и 15. Конечно, это не решит проблему на 100%, но, безусловно, обновление подвижного состава позволит более качественно оказывать транспортные услуги. И в этой связи хотел сказать, что мы не остановимся, будем и на будущий год делать все для того, чтобы новые машины приходили в город, чтобы люди их использовали, — отметил Вячеслав Володин.

Однако СГЭТ обновляет не только техническую базу, но и повышает зарплату работникам — это было сделано также при поддержке Вячеслава Володина.

- Важно сейчас организовать работу горэлектротранспорта таким образом, чтобы вечером можно было уехать и чтобы транспорт ходил ритмично. Потому что те вопросы, которые ставило транспортное предприятие, по большей части сейчас решены. Заработная плата водителям поднята, зарплату ремонтникам — электрикам, слесарям, инженерно-техническому персоналу — также подняли, — сказал председатель Госдумы.

Он также обратился к властям Саратова с призывом также решать вопросы со своей стороны и контролировали ситуацию с горэлектротранспортом.

- Со своей стороны, и дальше буду помогать, но сейчас уже настало время спрашивать, отговорки закончились. Транспорт обновляется, новый придет на линии, заработную плату подняли, поэтому давайте, со своей стороны, делайте все, для того чтобы и работала рембаза своя, вводите новые формы контроля и сделайте так, чтобы люди знали, во сколько придет троллейбус. Сделайте так, чтобы троллейбус ходил в вечернее, ночное время — подчеркну Володин.

Кроме того, он в очередной раз поднял необходимость возобновления работы маршрута №9, которые связывает Саратов с Энгельсом.

- Запускайте девятый маршрут через Волгу и соединяйте Саратов с Энгельсом. У нас так задача стоит. Вот давайте ее будем решать, как можно быстрее. Люди ждут этого, — уверен Вячеслав Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.