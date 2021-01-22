Панков: Спорткомплекс в Пугачеве должен стать знаковым местом для тех, кто любит спорт

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Спортсмены нашей области должны быть примером для молодежи. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов». Сегодня он работает в Пугачевском районе.

- Несмотря на зимнюю морозную погоду, тепло встретился с пугачевцами. Обсудили проект ФОК открытого типа. Нового спортивного стадиона, который должен стать знаковым местом для жителей Пугачева. Для всех, кто любит спорт и здоровый образ жизни.

В обсуждении принял участие чемпион Мира и Европы по гиревому спорту Виктор Якушев. Такие люди должны быть примером для молодёжи. Нужно их привлекать к работе в общественной палате, в том числе, в районе.

Во встрече приняли участие и молодые спортсмены. Егор Екшин — победитель первенства России и Мира по универсальному бою. Еще один воспитанник спортивного центра «Титан» в Пугачеве — Семен Душечкин. Он чемпион России по универсальному и рукопашному бою. Чем больше будет современных спортивных объектов, тем больше будет желание у молодых людей оставаться жить в районе, не уезжать в столицы, — отметил Панков.

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