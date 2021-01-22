Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону

Александр Логинов. Фото из Инстаграм спортсмена

Биатлонист из Саратова Александр Логинов выиграл 22 января индивидуальную гонку на Кубке мира в Антхольце.

Логинов преодолел дистанцию в 20 км за 48 минут 41,8 секунды и не допустил ни одного промаха. При этом Александр упал на дистанции и сломал лыжную палку, но все равно сумел победить.

Это первая российская медаль в личных гонках в этом сезоне.

Второе место занял норвежец Стурма Холд Легрейд с отставанием 58,5 секунды.

Тройку лучших замкнул француз Кентен Фийон-Майе (+1:10,6).