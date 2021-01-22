ФСБшники поймали оправдывающего теракт в Архангельске саратовца

Сотрудники УФСБ России по Саратовской области и регионального ЦПЭ ГУ МВД РФ поймали саратовца, оставляющего комментарии в социальной сети.

- Он в одной из социальных сетей оправдывал теракт в здании УФСБ по Архангельской области. Подозреваемого задержали, — сообщили «КП-Саратов» в областном УФСБ.

На гражданина завели уголовное дело, теперь ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

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