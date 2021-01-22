Губернатор Радаев накажет министра Мигачева за срыв программы жилья для детей-сирот

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев возмутился срывом в 2020 году программы по предоставлению квартир детям-сиротам и поручил принять меры ответственности за это к чиновникам.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, за то, что в прошлом году не сдали дом в Аткарске дисциплинарные взыскания получат министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев и председатель комитета по реализации инвестпроектов Роман Карякин.

Замечание получил и глава Аткарского района Виктор Елин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.