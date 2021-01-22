Губернатор Радаев накажет министра Мигачева за срыв программы жилья для детей-сирот

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев возмутился срывом в 2020 году программы по предоставлению квартир детям-сиротам и поручил принять меры ответственности за это к чиновникам.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, за то, что в прошлом году не сдали дом в Аткарске дисциплинарные взыскания получат министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев и председатель комитета по реализации инвестпроектов Роман Карякин.
Замечание получил и глава Аткарского района Виктор Елин.
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