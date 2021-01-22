Саратовская мэрия ответила прокуратуре на представление о плохой уборке снега

Администрация Саратова настаивает, что коммунальные предприятия города задействуют все имеющиеся ресурсы, и техника не простаивает.
Так мэрия ответила на представление областной прокуратуры за простой машин во время уборки после снегопада.
В администрации напомнили, что зимой улицы очищают МБУ «Служба благоустройства города», «Дорстрой», «Спецавтохозяйство по уборке города».
- Каждый день зимой работают порядка 230–250 машин. При этом ввиду разноплановости видов работ одновременное применение техники не представляется возможным, — подчеркнули чиновники.
Мэрия также упомянула, что часть машин задействуется на производственных базах учреждений, в местах складирования снега, загружает противогололедные материалы. Таким образом, из имеющейся техники, не считая подлежащей списанию и находящейся на ремонте, было задействовано 236 единиц.
Напомнили чиновники и о том, что ищут работников для этих машин, взаимодействуя с центром занятости, а снег складируют в местах, согласованных с Роспотребнадзором.
- Таким образом, структурными подразделениями администрации и их подведомственными учреждениями предпринимаются все возможные меры по обозначенному в представлении прокуратуры вопросу, — сообщили в горадминистрации.
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