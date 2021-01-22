В Саратовской области запаслись семенами сосны на два года

В Саратовской области лесники заготовили на два года 10 тонн семян древесно-кустарниковых пород: дуба, ясеня, сосны и так далее.

- Для подготовки к весеннему посеву и созданию резервного фонда продолжается переработка шишек сосны в Базарно-Карабулакском лесхозе. Их собрано уже 44 тонны, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии.

Ожидается, что объем семян составит 440 кг, что в 2,5 раза превышает ежегодную потребность. Часть семян высадят в лесопитомниках области, остальные будут храниться в страховом фонде.

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