Администрация Саратова ищет возможности увеличения налоговых доходов

В мэрии Саратова обсудили возможность роста налоговой базы

В Саратове обсудили возможности повышения налоговой базы в 2021 году.

Как сообщили на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев, повышение налоговых доходов – одно из важнейших направлений работы муниципалитета.

В 2021 году запланирована работа по взысканию задолженности по налогам, формированию банка данных по земельным участкам и муниципальному имуществу, увеличение доли автодорог, что позволит увеличить поступления от акцизов на нефтепродукты, а также выявление неоформленных земель и объектов капитального строительства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.