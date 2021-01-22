Администрация Саратова ищет возможности увеличения налоговых доходов

В мэрии Саратова обсудили возможность роста налоговой базы
В Саратове обсудили возможности повышения налоговой базы в 2021 году.
Как сообщили на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев, повышение налоговых доходов – одно из важнейших направлений работы муниципалитета.
В 2021 году запланирована работа по взысканию задолженности по налогам, формированию банка данных по земельным участкам и муниципальному имуществу, увеличение доли автодорог, что позволит увеличить поступления от акцизов на нефтепродукты, а также выявление неоформленных земель и объектов капитального строительства.
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