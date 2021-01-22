Саратовские таможенники за год перечислили в бюджет страны 281 млн рублей

За 2020 год Саратовская таможня перечислила в федеральный бюджет 281,42 млн рублей.

- Это 116,28% от плана по перечислению средств в государственную казну, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе таможни.

В основном деньги идут от импортной составляющей, в том числе перечисления по НДС составляют 54%, пошлина за ввоз — 20%, штрафы — 12%, утилизационный сбор — 11%.

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