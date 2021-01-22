В Саратове водитель врезался в припаркованные авто и сбежал, бросив пассажирку

Неизвестный водитель протаранил припаркованные авто и уехал Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове сегодня ночью, 22 января, случилось ДТП на улице Менякина.

- В 03:50 неизвестный водитель на неустановленном авто не справился с управлением и врезался в «Ладу Приора» и Chevrolet у дома №1, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Пострадала 34-летняя пассажирка. Ее госпитализировали. Водитель сбежал, теперь его ищут.

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