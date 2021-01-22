В понедельник саратовцы не смогут купить алкоголь

Алкоголь 25 января продаваться не будет
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Саратове в понедельник, 25 января, не будут продавать алкоголь.
Как напомнили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с празднованием Дня российского студенчества.
25 января известно как Татьянин день.
Алкоголь нельзя будет купить в розничных магазинах. В барах и ресторанах он подаваться будет.
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