Под Энгельсом перевернулась фура

ДТП в Энгельсском районе

В Энгельсском районе на трассе Е38 Энгельс — Озинки перевернулся прицеп у фуры.

Авария произошла между поселками Безымянное и Латухино, сообщил корреспондент «КП-Саратов».

«КамАЗы» двигались по направлению к Энгельсу, один из них, видимо, зацепил снег на обочине, прицеп съехал в кювет и перевернулся, сам автомобиль удержался на дороге. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

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