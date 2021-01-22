Под Энгельсом перевернулась фура

ДТП в Энгельсском районе
В Энгельсском районе на трассе Е38 Энгельс — Озинки перевернулся прицеп у фуры.
Авария произошла между поселками Безымянное и Латухино, сообщил корреспондент «КП-Саратов».
«КамАЗы» двигались по направлению к Энгельсу, один из них, видимо, зацепил снег на обочине, прицеп съехал в кювет и перевернулся, сам автомобиль удержался на дороге. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
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