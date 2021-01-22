Саратовские артиллеристы осваивают «Пенициллин»

Фото Ростех

В Саратовской области курсанты учебного центра боевого применения артиллерии Сухопутных войск начали осваивать современный комплекс артиллерийской разведки АЗК 1Б76 «Пенициллин».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа, комплекс поступил в парк вооружения в конце прошлого года.

Комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Программно-аппаратные средства «Пенициллина» позволяют принимать, фиксировать акустические и тепловые сигналы от выстрелов, разрывов и выдавать оператору точные координаты местоположения орудия для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.

В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что конструктивно комплекс выполнен на базе армейского грузовика «КамАЗ» с выносными звукоприемниками и оптико-электронным модулем, оснащенном камерами, работающими в том числе в инфракрасном спектре.

Комплекс способен эффективно вести разведку в любое время суток в широком диапазоне температур от -50 до +50.

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