Николай Панков обсудил с пугачевцами строительство ФОК открытого типа

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Депутат Государственной думы Николай Панков обсудил с жителями Пугачева необходимость строительство нового спортивного объекта.

Планируется, что ФОК открытого типа будет оснащен современными тренажерами. Здесь будет футбольное поле, беговые дорожки, зоны для игровых видов спорта. Разместить спортивный объект планируется рядом со сквером на улице Топорковской.

- Современный комплекс открытого типа появился в прошлом году в Духовницком районе. Современные условия для занятий спортом нужны и здесь, в Пугачеве. В городе реализуются проекты по благоустройству. Комфортная зона для отдыха и прогулок появилась в сквере на улице Топорковской. Часто встречаюсь с пугачевцами, жители говорят о необходимости строительства и спортивного объекта. Уверен, что его появление будет способствовать вовлечению в спорт молодежи. Место для установки спорткомплекса будем обсуждать с жителями, чтобы он был удобно расположен для пугачевцев, — отметил Панков.

По словам местных жителей в Пугачеве не хватает спортивного объекта такого типа.

- В нашем городе не хватает мест для занятий спортом. Есть стадион в центральной части города, но не всем удобно им пользоваться. ФОК открытого типа позволит обеспечить доступность занятий спортом для жителей и проводить соревнования среди школьников. Хорошо, что здесь также смогут сдавать нормы ГТО, — считает учитель физкультуры школы №14 города Пугачева Александр Румянцев.

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