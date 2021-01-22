Саратовцев приглашают в субботу на ярмарки

Завтра, 23 января, в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки.
- Они откроются в 08:00 на сельскохозяйственном рынке в Юбилейном, в «ТК на Топольчанской», на перекрестке Пензенской и Томской, на рынке в Комсомольском и на Московском шоссе, 61, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства области.
До 16:00 горожанам будут предлагать овощи, мясо, колбасы, мед, молоко и молочные продукты и многое другое.
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