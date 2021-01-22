В ночь на субботу запретят парковку на шести улицах Саратова

Ночью в пятницу в Саратове продолжится механизированная уборка снега с улиц.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, в связи с этим будет ограничена парковка.
С восьми вечера нельзя будет поставить машину на следующих улицах:
- Киселева от Чапаева до Рахова,
- Кутякова от Рахова до Чапаева,
- Черниговская от 1-го проезда Танкистов до Романтиков,
- Советская от Радищева до Горького.
С девяти вечера:
- Радищева от Чернышевского до Мичурина,
- Федоровская от Малой Курдюмской до Муленкова.
Работы продлятся до семи утра субботы.
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