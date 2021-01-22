В ночь на субботу запретят парковку на шести улицах Саратова

Ночью в пятницу в Саратове продолжится механизированная уборка снега с улиц.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, в связи с этим будет ограничена парковка.

С восьми вечера нельзя будет поставить машину на следующих улицах:

- Киселева от Чапаева до Рахова,

- Кутякова от Рахова до Чапаева,

- Черниговская от 1-го проезда Танкистов до Романтиков,

- Советская от Радищева до Горького.

С девяти вечера:

- Радищева от Чернышевского до Мичурина,

- Федоровская от Малой Курдюмской до Муленкова.

Работы продлятся до семи утра субботы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.