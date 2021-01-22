Отключена вода на трех улицах Ленинского района

В Ленинском районе Саратова жители микрорайона у 3-й Дачной остались без воды до вечера.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», холодное водоснабжение ограничено из-за работ на улице Мира, 7.

До восьми вечера ориентировочно краны останутся сухими в домах на улицах Международная и Мира, а также в Международном проезде.

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