В Саратове вынесен приговор педофилу из Юбилейного

Вынесен приговор 54-летнему ранее судимому жителю Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в краже и двух случаях нападения на детей и сексуальном насилии.

Свои преступления мужчина совершал в поселке Юбилейный. Суд установил, что он ездил на машине по улицам Юбилейного в поисках жертв – девочек, которые гуляли без родителей.

Около пяти вечера он увидел восьмилетнюю девочку у дома по улице Усть-Курдюмская. Она возвращалась из магазина и зашла в подъезд. Мужчина догнал ребенка, следом за ней вошел в лифт и там надругался. Когда потерпевшая закричала, злоумышленник выбежал и скрылся.

Однако он попал на камеру наблюдения, что помогло полицейским отдела №1 установить его личность и задержать. Мужчина признался и рассказал о еще одном преступлении в 2019 году.

Около девяти вечера 15 июня он увидел семилетнюю девочку, которая гуляла во дворе своего дома на улице Державинская. Девочка играла с кошкой, что позволило мужчине завлечь ее в лесополосу на улице Братьев Никитиных, якобы, чтобы посмотреть на котят. Однако вместо этого он запугал ребенка, швыряясь обломками кирпича, ударяя по дереву и угрожая убить кошку, а потом надругался над ребенком. Девочке удалось сбежать и рассказать матери.

Кроме того. 20 апреля 2020 года мужчина совершил кражу – он похитил из подъезда дома на улице Братьев Никитиных велосипед Stern за шесть тыс. рублей.

Свою вину злоумышленник признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию особого режима на 16,5 лет.

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