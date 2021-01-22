За сутки от коронавируса скончались семь человек в Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса скончались семь человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве региона, умерли четверо мужчин и три женщины. Им было от 51 до 83 лет.

Так, у 51-летнего мужчины не было никаких сопутствующих патологий, у 54-летнего имелась гипертония и ожирение четвертой степени. 57-летний пациент страдал ишемической болензью сердца, 59-летний — гипертонической болезнью сердца. В ковидный стационар он поступил с клиникой острого инфаркта миокарда.

Кроме того, у 66-летней скончавшейся от коронавируса была гипертония, а у 69-летней — сахарный диабет. 83-летняя пациентка умерла от COVID-19, но страдала гипертонической болезнью сердца, диффузным кардиосклерозом, хроническим панкреатитом.

Таким образом, в области теперь насчитывается 505 смертей от коронавируса.

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