Проекты некоммерческих организаций в Саратовской области получили 15 млн рублей

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В этом году на поддержку проектов некоммерческих организаций в Саратовской области было выделено 15 млн рублей. Сумма рекордная, предыдущие годы на эти цели направлялось только 10 млн рублей. Об этом в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» 22 января рассказал Дмитрий Конусов, первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

- В связи с пандемией произошли некоторые изменения в организации конкурса проектов НКО. Во многом воспользовались опытом Фонда президентских грантов. Во-первых, перевели конкурсные процедуры на электронную площадку. Проанализировали - такие площадки в России используют порядка 10 регионов России. То есть, мы в передовиках. Кроме того, изменили критерии рейтинговых оценок при подведении итогов конкурса, - рассказал Конусов.

Он пояснил, что несколько выросла максимальная сумма, выделяемая в рамках конкурса. Сейчас она составляет 350 тысяч рублей (ранее - 300 тысяч). Что очень важно, изменился принцип подсчета итоговой суммы, которую получают НКО. Раньше ее размер зависел от рейтинга, то есть, участник конкурса мог получить не запрашиваемую сумму, а, например, 60% - чуть более половины. Но ведь при разработке проекта НКО рассчитывала на определенные затраты и итоговые результаты показывала именно с их учетом. Поэтому с этого года НКО получают всю запрашиваемую сумму.

Изменились и сроки реализации проекта. Если раньше итоги подводились в конце лета - начале осени и на их реализацию оставалось несколько месяцев, то в этом году реализация проектов идет буквально с 1 января.

Всего в этом году на конкурс была подана 101 заявка, победили 48 НКО из 11 муниципальных образований области. Из них 30 из Саратова, 7 - из Энгельса, из 9 МО по 1-2 НКО.

Проекты самые разные: культурные, образовательные, патриотические, направленные на повышение туристической привлекательности региона и т.д.