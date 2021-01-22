Мужчина под Саратовом влез в дом через окно и украл вино, водку и деньги

В Татищевском районе Саратовской области в отдел обратилась 25-летняя жительница поселка Садовый.

- У нее 18 января кто-то сломал окно и влез в дом. Злоумышленник украл 6 тыс. рублей, две бутылки вина, четыре — водки. Сумма ущерба составила 7,4 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Полицейские задержали 46-летнего мужчину из села Кологривовка. Ранее судимому в 2009 и 2010 годах за грабеж и кражу злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

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