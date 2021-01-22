В выходные в Саратове закроются катки

Покататься на коньках в выходные у саратовцев не получится Фото: Ольга Симонова

В выходные, 23 и 24 января, катки в Саратове перестанут работать.

Администрация города распространила комментарий замдиректора по спортивной подготовке ГБУСО СШОР ГБК Сергея Улегина, в котором он сообщил, что виной всему оттепель.

По его словам, горожане радовались каткам на стадионах «Спартак», «Волга», «Сокол», на площадках возле школ, а также на набережной Космонавтов.

- В прошлом году идею устроить здесь каток предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Эта инициатива была горячо поддержана горожанами, но погодные условия не позволили осуществить ее сразу. Нынешняя зима позволила реализовать задумку, — отметил Улегин.

Он выразил надежду, что погода еще даст шанс саратовцам покататься на коньках.

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