В селе Пугачевского района мужчина зарезал сожителя матери

После убийства мужчина вызвал полицию и признался
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Пугачевском районе Саратовской области будут судить 37-летнего мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.
Обвиняемый арестован
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, днем 11 ноября 2020 года он привез из больницы мать, которая лежала там после инсульта. Мужчина привез ее домой в поселок Солянский и стал готовиться к поездке в другой регион, где работал вахтовым методом.
Мать должна была остаться с 62-летним сожителем, который предпочитал пьянствовать, а не заниматься домом. Женщина просила сына не оставлять ее с ним, и эти слова вызвали у пьяного сожителя ярость и брань.
37-летний мужчина заступился за мать, он схватил на кухне нож и ударил отчима в шею, убив на месте. Потом позвонил в полицию и чистосердечно сознался.
Сейчас он арестован и ждет суда.
Мужчина ударил отчима ножом в шею
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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