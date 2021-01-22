В селе Пугачевского района мужчина зарезал сожителя матери

После убийства мужчина вызвал полицию и признался Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачевском районе Саратовской области будут судить 37-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

Обвиняемый арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, днем 11 ноября 2020 года он привез из больницы мать, которая лежала там после инсульта. Мужчина привез ее домой в поселок Солянский и стал готовиться к поездке в другой регион, где работал вахтовым методом.

Мать должна была остаться с 62-летним сожителем, который предпочитал пьянствовать, а не заниматься домом. Женщина просила сына не оставлять ее с ним, и эти слова вызвали у пьяного сожителя ярость и брань.

37-летний мужчина заступился за мать, он схватил на кухне нож и ударил отчима в шею, убив на месте. Потом позвонил в полицию и чистосердечно сознался.

Сейчас он арестован и ждет суда.

Мужчина ударил отчима ножом в шею Фото: СУ СКР по Саратовской области

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