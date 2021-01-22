В Саратове приговорили к условному сроку мужчину за комментарии к новостям о строительстве мечети

Заводской районный суд Саратова назначил один год условно и испытательный срок шесть месяцев местному жителю, который осужден за экстремистские комментарии в интернете. Осудили его по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» УК РФ.

В Саратове летом 2020 года обсуждался вопрос строительства очередной мечети. На этот раз на улице Серова. Под новостями в СМИ и соцсетях местный житель под разными никами оставлял комментарии против этого, а также, как уточнили в ФСБ, «распространял в интернете праворадикальную идеологию, выражающуюся в публичных призывах и склонении жителей Саратовской области к осуществлению экстремистской деятельности». Его вычислили и осудили за «призывы к осуществлению насильственных действий в отношении приверженцев Ислама, а также представителей кавказской и азиатской национальностей».

Напомним, 24 сентября депутаты городской думы Саратова решили, что мечети на улице Серова не будет, будет рекреационная зона, проще говоря — сквер.

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