Под Саратовом электрооборудование привело к крупному пожару в частном доме

В Саратовском районе в совхозе 15-летия Октября вчера днем, 21 января, случился пожар.

- Сигнал о возгорании поступил в 13:22. На место выехали два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Площадь пожара составила 76 кв. м. Предполагается, что он начался из-за нарушений в использовании электрооборудования.

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