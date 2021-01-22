Митрополит Саратовской епархии Игнатий отмечает день рождения

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий. Фото пресс-службы Саратовской епархии

Сегодня, 22 января, день рождения отмечает митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.

Как сообщили «КП-Саратов» в епархии, он родился в 1977 году в селе в Туголес Шатурского района Московской области.

Будущий митрополит учился в Рязанском духовном училище, окончил Самарскую духовную семинарию.

Постриг он совершил 27 октября 2002 года в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Рязанского духовного училища и получил имя Игнатий.

Правящим архиереем Саратовской епархии, главой Саратовской митрополии он назначен 25 октября 2020 года.

- Вы приняли под свое попечение Саратовскую епархию в очень непростое время — время испытания для всего человечества новым вирусом, смены привычного церковного жизнеустроения, испытания веры каждого из нас. И тем значительнее то, с какой спокойной мудростью и упованием на милость Божию Вы ведете корабль церковной жизни через эти искушения, сохранив то, что как воздух необходимо христианской душе: регулярные богослужения, возможность помощи ближним во всех формах социального и миссионерского служения. Для всех нас значимо и то, что Вы с глубочайшим уважением относитесь к тому, что было создано Вашим предшественником на Саратовской кафедре — митрополитом Лонгином. И конечно, не могут не трогать Ваша искренняя вовлеченность, участие и желание помочь в трудностях тем, кто служит Церкви Христовой рядом с Вами. Желаем Вам небесной помощи в нелегком, но радостном служении на благо Церкви и Вашей паствы. Желаем крепкого здоровья, благословенных успехов в дальнейших трудах и долгих лет жизни! – поздравили Игнатия сотрудники Саратовского епархиального управления.

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