Девятилетний мальчик пострадал в ДТП на федеральной трассе под Саратовом

«Лада Ларгус» перевернулась после столкновения Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Федоровском районе Саратовской области вчера утром, 21 января, случилась авария с пострадавшим.

- В 05:28 на 498-м км федеральной трассы Р-208 31-летний водитель «Лады Приора», по предварительным данным, врезалась во встречную «Ладу Ларгус» с 39-летним мужчиной за рулем, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате аварии «Ларгус» перевернулся, а его девятилетний пассажир пострадал. Его с травмами увезли в больницу.

«Лада Приора» врезалась во встречную «Ладу Ларгус» Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.