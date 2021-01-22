За сутки 254 жителя Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области сегодня, 22 января, зарегистрировано еще 254 случая коронавируса.

Всего зараженных в регионе — 40 956, а выздоровевших — 35 383. За сутки вылечились 278 человек.

Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Саратове — 109, Энгельсском районе — 22, Балаковском — 21.

Кроме того, среди 254 заболевших 18 детей до 14 лет, 80 — старше 60 лет.

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