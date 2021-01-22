Жителя села в Саратовской области отправили в колонию за несколько пощечин жене

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области мужчина отправился в колонию за несколько пощечин.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 50-летнего жителя села Старые Бурасы признали виновным в угрозе убийством.

5 ноября мужчина был пьян и на кухне учинил ссору с 43-летней женой. Он несколько раз ударил женщину ладонью по лицу, а потом зашел со спины и принялся душить руками. При этом мужчина грозился убить ее.

Суд счел, что женщина восприняла угрозу реально, и отправил мужчину в колонию строгого режима на два месяца. При вынесении приговора, который еще не вступил в законную силу, учитывалось, что обвиняемый имеет непогашенную судимость.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.