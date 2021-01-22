Волонтеры ночью выезжали искать пропавшего в Приволжском пенсионера

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В поселке Приволжский Энгельсского района пропал 65-летний Иван Заикин, нуждающийся в медпомощи.

Объявление о поиске появилось поздним вечером 21 января в группе «ЛизаАлерт Саратов». Волонтеров приглашали на активный выезд искать пенсионера.

Отметим, что Иван Ефимович пропал 20 января.

Приметы: рост 167 см, полного телосложения, глаза серые, волосы темно-русые, короткая стрижка, виски седые.

На среднем пальце левой руки у него есть татуировка.

На момент пропажи Заикин был одет в серо-белую камуфляжную куртку, черные трико с белыми лампасами и черные ботинки.

Если вы видели этого мужчину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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