Саратовцам расскажут об итогах конкурса среди НКО

В пятницу 22 января 2021 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной на тему: «О ходе реализации проектов регионального конкурса среди НКО Саратовской области в 2020 году».

В ходе пресс-мероприятия состоится презентация проектов победителей конкурса НКО.

Вместе со спикером в пресс-мероприятии примут участие:

- Наталья Багаева — руководитель АНО «Центр иппотерапии и конного спорта «Победный аллюр»;

- Сергей Замчалов — руководитель АНО «Центр социальных проектов «ДОНОР ВОЛГА»;

- Наталья Александрова — руководитель АНО «Научно-исследовательский центр «Образование. Качество. Отрасль»;

- Наталья Коваценко — руководитель Фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан».

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/8QuxfeYSz1M, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Задать вопросы спикерам по теме пресс-конференции можно во время прямого эфира, направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».

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