Николай Панков вместе с жителями Пугачева выберет место для нового ФОКа

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Депутат Государственной думы России Николай Панков 22 января будет работать в Пугачевском районе Саратовской области.

- Темы встреч разные. Все они связаны с повышением качества жизни людей, — написал депутат в своем телеграм-канале «Пара слов».

Он напомнил, что уже начались выездные приемы врачей клиники СГМУ в тех районах, с которыми вуз подписал соглашение: города Вольск, Балаково, Ершов, Пугачев, село Черкасское Вольского района.

- А сегодня будет в Пугачевском, в участковой больнице села Рахмановка. Узкие специалисты с медуниверситета не только проведут медосмотр. Они при необходимости окажут госпитализацию в клиники медуниверситета для дальнейшего лечения, — написал Панков.

Также он намерен посетить Дома культуры в Рахмановке и Карловке, проверить, что нужно для их ремонта и что еще необходимо для культурного отдыха жителей, работы творческих коллективов.

- Обязательно зайду в сельские школы. Учителя всегда поднимают серьезные проблемы. В Карловке также заеду в сельский ФАП. Спрошу, какая нужна помощь. Врачам сейчас непросто. А в Пугачеве с жителями выберем место для строительства нового ФОК открытого типа. Такие же будут построены в Саратове, в поселке Юбилейный, и в Вольске, в поселке Большевик. Людям очень нужны современные условия для занятий спортом. В районе много перспективных команд. С одной из них встречусь. Это хоккейная команда села Рахмановка, — написал Николай Панков.

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По словам местных жителей в Пугачеве не хватает спортивного объекта такого типа.

- В нашем городе не хватает мест для занятий спортом. Есть стадион в центральной части города, но не всем удобно им пользоваться. ФОК открытого типа позволит обеспечить доступность занятий спортом для жителей и проводить соревнования среди школьников. Хорошо, что здесь также смогут сдавать нормы ГТО, – считает учитель физкультуры школы №14 города Пугачева Александр Румянцев.

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