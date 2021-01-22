Задержан бывший сотрудник Дирекции дорожного хозяйства Саратовской области

В Саратове задержан бывший сотрудник отдела строительства, ремонта и эксплуатации дорог ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении него ведется расследование уголовного дела в получении крупной взятки.

По версии следствия, он получал деньги на карту и наличными в течение 2018 и 2019 годов от директора организации, которая занималась ремонтом дорог по госконтракту. Общий размер выплат, которые предназначались за попустительство по службе, составил 164 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой и УФСБ региона.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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