Пойманному на взятке при строительстве аэропорта «Гагарин» саратовскому чиновнику оставили в силе приговор на 10 лет тюрьмы

Апелляцию Сергиенко проиграл

Саратовский областной суд 21 января в апелляционной инстанции оставил в силе приговор начальнику отдела торгов и закупок управления капстроительства Саратовской области Сергею Сергиенко осужденного за взятку в особо крупном размере.

Напомним, ранее Октябрьский районный суд Саратова признал Сергиенко виновным в получении взятки в 5 млн рублей - особо крупном размере. Ему было назначено 10 лет колонии строгого режима.

По данным суда, в 2014 году Управление капитального строительства Саратовской области объявило конкурс на поставка оборудования производства определенной компании для строительства аэропорта «Гагарин».

Сергиенко предложил директору компании ООО «Экология Сибири», которая одна имела возможность поставки необходимого оборудования, принять участие в электронных аукционах.

За победу на торгах Сергей Сергиенко потребовал 5 млн рублей и пообещал подготовку документов от имени организации, создание фиктивного документооборота от имени иных фирм-участников для создания видимости конкуренции и гарантировал компании победу.

Директор ООО «Экология Сибири» Виталий Гаевский «был вынужден согласиться» на предложение и получил госконтракты на 25 245 532 и 43 000 000 рублей.

После этого, судя по информации суда, Виталий Гаевский подумал и в 2019 году обратился в правоохранительные органы с заявлением о взятке.

Под контролем правоохранителей он передал чиновнику Сергиенко 5 млн рублей. С которыми его тут же задержали.

Несмотря на доводы защиты и свидетелей, в том числе самого директора ООО «Экология Сибири» Виталия Гаевского, в областном суде апелляцию оставили без удовлетворения, а решения Октябрьского суда в силе.