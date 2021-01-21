По благотворительному проекту Володина началась реставрация дома Александровского в Саратове

В доме вице-губернатора Александровского на перекрестке улиц Радищева и Советской в самом центре Саратова начались реставрационные работы. Об этом сообщается в паблике volodin.saratov в Инстаграм.

Помещения уже очистили от мусора, убрали внутренние перегородки, разделившие историческое здание в советское время, освободили балконы с чугунным литьем от деревянной обшивки. Сейчас на объекте уже работают реставраторы. При восстановлении лепнины в здании удалсоть обнаружить часть позолоты, которая была не ней в дореволюционное время. Реставрационные работы в доме вице-губернатора Александровского проводятся в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина. Завершить их в основном здании планируется до конца года. После окончания работ здесь разместится художественная школа для учащихся «Лицея-интерната 64».

Напомним, к Вячеславу Володину обращались жители с просьбои помочь в восстановлении исторического памятника федерального значения, которыи находился в заброшенном состоянии уже около 15 лет.