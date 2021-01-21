Гострудинспекция заинтересовалась уборкой крыши бассейна «Саратов» без средств защиты

Государственная инспекция труда заинтересовалась очисткой крыши бассейна «Саратов» на улице Чернышевского от снега.

Информацию об инциденте в МУП «Физкультурно-спортивный комплекс» ГИТ получила из публикации СМИ.

- В экстренном порядке инспекция установила, что сотрудники работают на ИП Иванского Ивана Алексеевича. На рабочих не был защитных касок, страховки, предохранительных поясов, — сообщили «КП-Саратов» в Гострудинспекции.

По данному факту организована внеплановая проверка.

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