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Гострудинспекция заинтересовалась уборкой крыши бассейна «Саратов» без средств защиты

Организована проверка
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Государственная инспекция труда заинтересовалась очисткой крыши бассейна «Саратов» на улице Чернышевского от снега.

Информацию об инциденте в МУП «Физкультурно-спортивный комплекс» ГИТ получила из публикации СМИ.

- В экстренном порядке инспекция установила, что сотрудники работают на ИП Иванского Ивана Алексеевича. На рабочих не был защитных касок, страховки, предохранительных поясов, — сообщили «КП-Саратов» в Гострудинспекции.

По данному факту организована внеплановая проверка.

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