ГИБДД в пятницу будет ловить пешеходов-нарушителей

В Саратове завтра, 22 января, пройдет рейд «Пешеход!».

- Автоинспекторы уделят внимание недопущению нарушений ПДД как пешеходами, так и водителями, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

В инспекции напоминают, что пешеходам не стоит переходить дорогу, направив взор в экраны телефонов. Особо внимательными надо быть всем участникам движения во время дождя или тумана, ведь в такую погоду видимость ухудшается.

За 2020 год в Саратове случилось 423 ДТП с участием пешеходов, в них 32 человека погибли, 408 получили травмы.

Более 10 тыс. водителей привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходам.

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