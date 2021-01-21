Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД снизилось на 40% в 2020 году

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В 2020 году на полигоне Приволжской железной дороги произошло девять дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Это на шесть случаев или 40% меньше, чем годом ранее. В большинстве случаев виновниками происшествий становились водители, нарушившие правила дорожного движения.

В Саратовском регионе ПривЖД в 2020 году произошло пять дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, а в 2019-м было зафиксировано девять ДТП.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на полигоне ПривЖД проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами, а также системами видеофиксации.

Саратовские железнодорожники проводят регулярные профилактические акции, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями. В 2020 году в них приняли участие около 28 тыс. человек, каждому из которых были розданы памятки. Более 4,8 тыс. водителей подписали гарантийные обязательства о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов. Кроме того, было установлено 186 информационных стендов, призывающих к бдительности при пересечении железнодорожных переездов.

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