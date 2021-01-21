Саратовских школьников научат безопасному использованию банковских карт

В Саратовской области стартует весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников и студентов колледжей. Организатором является Банк России.

Занятия начались 21 января и продлятся до 23 апреля. Посещать уроки можно онлайн индивидуально, а не только в составе группы.

Для обучения разработаны семь модулей по 19 темам. Среди них: сбережения, кредиты, страхование, финансовые инструменты для бизнеса, налоги, пенсионные накопления, инвестиции, безопасность использования банковских карт.

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