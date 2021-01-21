В Саратове в течение двух лет снесут еще пять домов

В Саратове признали аварийными еще пять домов.

Как сообщается в постановлениях главы города Михаила Исаева, их снесут до 10 декабря 2022 года.

Речь идет о домах №№162/2 и 22 на Огородной, Южной, 59а в Заводском районе, №14 по Деловому проезду и №9 по 4-й Дачной в Ленинском районе.

Граждане должны выселиться из квартир в этих домах за три месяца.

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