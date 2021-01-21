В Саратов поступила из Китая гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом

Лекарственные препараты из Китая для борьбы с коронавирусом поступили в Саратов

В Саратовский аптечный склад поступили медикаменты из Китая.

Антикоагулянты и гормоны прибыли в качестве гуманитарной помощи. Об этом в своем Инстаграме сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

Он подчеркнул, что препараты будут направлены в стационары области для лечения больных.

Пояснения по поводу этой гуманитарки дал «КП-Саратов» первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Эти лекарственные препараты необходимы для лечения осложнений от коронавируса. Подобные поставки идут по всей России, это помощь КНР в адрес РФ. Их распределением занимаются федеральные минпромторг и минздрав.

- По договору дарения лекарственные препараты из Китайской народной республики поступили на Саратовский аптечный склад, в настоящее время они распределяются по госпиталям для больных коронавирусом. Препараты включают в себя гормональные лекарственные средства и антикоагулянты. Применение этих препаратов в России разрешено.

В наших госпиталях имеется неснижаемый запас лекарств на ближайшие полтора месяца, но этой помощи мы, безусловно, благодарны, - сказал Станислав Шувалов в комментарии для «КП-Саратов».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.