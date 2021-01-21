В Саратовской области на ремонт дорог выделят 6 миллиардов рублей

Планируется отремонтировать более 260 км дорог
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области на ремонт региональных дорог будет направлено в 2021 году 6 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется отремонтировать в общей сложности 261 км.
Как сообщили «КП- Саратов» в пресс-службе губернатора, больше всего получит областной центр — 1 млрд рублей для ремонта 28 км.
Еще 300 тыс. рублей выделяется Энгельсу для ремонта 8 км. Остальные средства будут потрачены на дороги в районах.
Государственные контракты подготовлены уже по 80% объектов, которые должны быть отремонтированы.
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