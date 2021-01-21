В Саратовской области на ремонт дорог выделят 6 миллиардов рублей

Планируется отремонтировать более 260 км дорог Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области на ремонт региональных дорог будет направлено в 2021 году 6 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется отремонтировать в общей сложности 261 км.

Как сообщили «КП- Саратов» в пресс-службе губернатора, больше всего получит областной центр — 1 млрд рублей для ремонта 28 км.

Еще 300 тыс. рублей выделяется Энгельсу для ремонта 8 км. Остальные средства будут потрачены на дороги в районах.

Государственные контракты подготовлены уже по 80% объектов, которые должны быть отремонтированы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.